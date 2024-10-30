Тодоренко рассказала о травме старшего сына

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ее пятилетний сын Михаил получил травму головы. Ее слова приводит «Пятый канал».

Тодоренко указала, что ее сын травмировался, когда она была в двухнедельной командировке в Китае. Травма оказалась настолько сильной, что мальчика пришлось везти в больницу, где ему наложили швы.

Телеведущая поделилась снимком, на котором ее муж певец Влад Топалов сидит рядом с сыном во время обследования медиками. Он не спускает с него глаз и гладит его по ноге, чтобы успокоить.

Подробности случившегося с Михаилом и его состояние после травмы Тодоренко не раскрыла.

Напомним, что у телеведущей и Топалова два ребенка — пятилетний Михаил и двухлетний Мирослав.