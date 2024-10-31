Российская юмористка Елена Воробей опровергла на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) слухи о побеге из России ради Италии. Артистка опубликовала видеообращение, в котором заявила, что находится в Москве и уже успела сходить на премьеру нового «Гамлета».

Артистка отметила, что вернулась в столицу на прошлой неделе, но не выходила на связь из-за большой рабочей нагрузки. Но Воробей решила прервать молчание, поскольку ей надоело читать про себя небылицы.

До меня доходят слухи идиотские, что якобы я осталась в Италии, где купила виллу за много миллионов евро... Всем огромный привет из Москвы, мой отпуск закончился. Бегу на репетицию, — написала звезда «Аншлага».

Ранее Елена Воробей рассказала в Instagram, что улетела в Италию, осуществив свою мечту. Артистка не уточнила, отправилась ли она в путешествие или решила переехать. Это спровоцировало слухи о ее решении покинуть Россию.

Юмористка отправилась в путешествие после того, как ее дочери провели сложную операцию. Воробей в конце августа заявила, что Софии выполнили остеотомию верхней и нижней челюсти. По ее словам, это было плановое, но жизненно необходимое вмешательство из-за перспективы раннего инфаркта.