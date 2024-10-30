Плюнувшая в Mia Boyka объяснила свой поступок

Сегодня произошел новый и довольно неожиданный виток в противостоянии MIA BOYKA и квадроберов. На съемках шоу «50х50» одна из зрительниц подошла к певице и плюнула ей в лицо. Под маской животного скрывалась треш-блогер Даша Фрося.

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«Гори в аду, тварь!» — выдала она перед тем, как ведущий попросил ее покинуть студию.

Super был под впечатлением от увиденного и тут же обратился к Фросе за объяснениями. В эксклюзивном комментарии девушка дала понять: у перфоманса была вполне себе понятная цель. Выяснилось, что она задумала отомстить MIA сразу после того, как певица «унизила» девочку-квадробера на своем концерте.

Ей прилетела карма за то, что она унизила ребенка при всех. Я всегда плюю людям в лицо, если они мне не нравятся. Мы с командой вынашивали этот план с момента, как она накинулась на девочку, и ее мама эту идею поддержала и была очень рада

Даша Фрося

По словам блогерши, квадробинг — это вид спорта, и он «не приносит никакого вреда». А все, что пишут об атрибутах течения в Сети — кормах для животных, лотках и так далее, — это, подчеркнула Фрося, больная фантазия людей. Более того, Даше благодаря квадробингу удалось избавиться от проблем со здоровьем.

Тема с квадроберами зашла слишком далеко. Это один из видов спорта, и очень обидно, что после этой ситуации его начали высмеивать. Он никакого вреда не приносит. <...> Я не вижу в нем ничего плохого. Люди до нашей цивилизации передвигались на четырех ногах, мне данный спорт помог вылечить спину, укрепив верхний корпус мышц

Даша Фрося

Блогершу возмущает, что часть публики «переобулась» и пожалела MIA, когда ее начали «отменять». Фрося уверена, что певица должна была извиниться, ведь «выросла [как артист] на детской аудитории» и продолжает выступать на корпоративах даже после такого громкого скандала.

Напомним, что MIA BOYKA комментировала Super свое скандальное поведение на концерте, с которого все и началось.