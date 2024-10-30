Группа Дэйва Ломбардо Venamoris выпустила трек Spiderweb

Проект экс-барабанщика Slayer Дэйва Ломбардо и его жены Паулы Venamoris представил сингл Spiderweb.

Песня c вокалом Паулы записана в нуарном стиле с использованием фортепиано и струнных, напоминающем классиков трип-хопа Portishead. Spiderweb сопроводил черно-белый «хеллоуинский» клип, в котором не обошлось без центрального образа композиции — паутины.

На счету Venamoris один полноформатник Drown in Emotion (2023).

Ранее стало известно, что альт-метал-группу Primus неожиданно оставил ударник Тим Александр.