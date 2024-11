The Cure выпустили долгожданный альбом Songs of a Lost World

Британская рок- и нью-вейв-группа The Cure представила 14-й студийный лонгплей под названием Songs of a Lost World. Пластинка стала первым полноформатным релизом коллектива за 16 лет.

© Zuma/TACC

Мрачный и меланхоличный альбом Songs of a Lost World состоит из 8 треков. Первый из них, Alone (2024), The Cure выпустили еще в конце сентября. Именно эту композицию фронтмен группы Роберт Смит назвал «песней, открывшей путь к пластинке», пишет Billboard.

Напомним, что первая информация о новом лонгплее The Cure появилась еще в 2018 году.

Ранее коллектив объявил, что презентация Songs of a Lost World состоится 1 ноября в Лондоне. Для фанатов, которые не смогут прийти на шоу, будет доступна бесплатная прямая трансляция на YouTube.