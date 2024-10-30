Mia Boyka отреагировала на плевок в лицо от квадробера

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) заявила, что вынесла для себя урок после плевка в лицо от переодевшейся в квадробера треш-блогера Фроси (настоящее имя — Дарья Умнова). На YouTube-шоу блогера Егорика (настоящее имя — Егор Богданович) «50 хейтеров» девушка отметила, что не жалеет о скандале с маленькой девочкой-квадробером, но чувствует ответственность за случившееся.

Я не жалею ни о чем в своей жизни, потому что все происходит так, как и должно быть. Все к лучшему. Вину не чувствую, но чувствую ответственность, в том числе и за свои слова. Для меня это урок, чтобы впредь еще более серьезно думать, что говорить и как говорить, — сказала артистка.

Фрося облачилась в костюм кошки и пришла на YouTube-шоу «50 хейтеров» с участием Mia Boyka. Девушка сперва спросила у артистки, можно ли ей вручить подарок, а когда подошла ближе, то плюнула ей в лицо, пожелав «гореть в аду».

Певица была шокирована и лишь попросила съемочную группу подать ей салфетку. В свою очередь Егорик пришел в ярость и заступился за артистку. При этом ни ведущий, ни гостья не узнали девушку. Но она выдала себя сама, опубликовав отрывок из шоу в своем Telegram-канале. По словам треш-блогера, ее поступок стал «кармой за унижение детей».

Адвокат рассказал, может ли Mia Boyka засудить плюнувшую ей в лицо девушку

В начале сентября Mia Boyka высмеяла на концерте маленькую поклонницу в кошачьей маске и угодила в скандал. Инцидент привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Последняя назвала это публичным унижением ребенка. Mia Boyka вывела девочку на сцену и начала критиковать ее стиль. Ребенок чуть не расплакался, а видео опубликовала сама тиктокерша, которую начали «отменять» фанаты.