Рэпер Слава КПСС представил трек «Медные трубы»

Хип-хоп-музыкант Слава КПСС в своем Telegram-канале поделился песней «Медные трубы». Композиция предназначалась для недавнего альбома артиста «Россия34», но не попала туда.

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В сингле Слава в своей хлесткой манере грустно высмеивает современную творческую индустрию с ее продажностью и вторичностью. В лирике упоминаются музыканты Егор Летов, Янка Дягилева, Борис Усов из «Соломенных енотов» и Роман Сидоров, игравший в группах «Старуха Мха», Der Golem и других.

Ранее о новой пластинке исполнителя мы рассказали в отдельном тексте.