$97.05-0.27105.22-0.22
Почта

Рэпер Слава КПСС представил трек «Медные трубы»

Хип-хоп-музыкант Слава КПСС в своем Telegram-канале поделился песней «Медные трубы». Композиция предназначалась для недавнего альбома артиста «Россия34», но не попала туда.

Рэпер Слава КПСС представил трек «Медные трубы»
© Звук

В сингле Слава в своей хлесткой манере грустно высмеивает современную творческую индустрию с ее продажностью и вторичностью. В лирике упоминаются музыканты Егор Летов, Янка Дягилева, Борис Усов из «Соломенных енотов» и Роман Сидоров, игравший в группах «Старуха Мха», Der Golem и других.

Ранее о новой пластинке исполнителя мы рассказали в отдельном тексте.

Шоу-бизнес
Роман Сидоров
Янка Дягилева
Егор Летов
КПСС