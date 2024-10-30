Пригожин ответил предложившему урезать гонорары звезд депутату

Известный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на призыв пересмотреть гонорары звезд шоу-бизнеса, выступающих на ТВ в новогодних «огоньках».

Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады, так как, недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы.

Пригожин назвал слова депутата проявлением глупости, так как, на ТВ в принципе не платят звездам шоу-бизнеса.

«Вы видели, чтобы кто-нибудь с телевидения когда-нибудь кому-нибудь платил деньги? Он просто глупый человек. Я не знаю, как он стал депутатом. Потому что новогодние "огоньки" у нас все "на шару" - бесплатно. Нам ничего никто не платит. Видимо, неосведомленный депутат. Можно ему вообще сказать, что мы с удовольствием не будем сниматься в "огоньке". Но мне интересно, подо что он тогда будет вечером пить шампанское. Человек делает заявление, лишь бы о нем заговорили. Он себя пропиарил. Не все депутаты достойны быть депутатами. Если он бизнесмен, как раз его средства могли бы пойти туда, куда он предлагает», - сказал продюсер.

Для чего же тогда звездам шоу-бизнеса телешоу? Пригожин дал свой ответ.

«Сегодня если мы идем на "огонек", мы хотим всех порадовать и вместе с руководством телеканалов создать атмосферу праздника для зрителей», - рассказал Пригожин НСН.

Ранее супруг певицы Валерии высказался за то, чтобы исключать артистов, выступающих в неадекватном состоянии.