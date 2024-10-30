Скандальный музыкант рассказал о шабаше в замке Пугачевой

Музыкант и шоумен Стас Барецкий, известный выступлениями в составе группы «Ленинград» и скандальными перфомансами, заявил, что отпразднует Хэллоуин в замке певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит Life.ru.

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По словам Барецкого, на Хэллоуин в замке в деревне Грязь соберутся все главные звезды отечественного шоу-бизнеса, а само шоу предполагает активности в пыточной комнате и обряд изгнания демонов из хозяйки дома.

«Я буду в костюме свиньи, запланирован приезд Аллы Борисовны, какой Хэллоуин без нее? Ее будет причащать Киркоров, избавлять от злых духов, сгонять демонов. Филипп Бедросович дал добро, так что надеюсь, что все получится», — поделился планами Барецкий.

Барецкий добавил, что во время вечеринки будут играть хиты Примадонны и Бориса Моисеева. А среди гостей также ожидаются Лолита Милявская, Настя Ивлеева, Инстасамка в костюме квадробера, а также лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. Как добавил организатор вечеринки, на столах будет много алкоголя, но никаких наркотиков.

Ранее Барецкий выразил желание превратить замок Пугачевой в русский Диснейленд.