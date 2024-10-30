«У него все хорошо»: отец Ивана Урганта высказался о возвращении сына на ТВ
Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей прокомментировал слухи о его возвращении на российское ТВ. Актер сообщил, что сын ничего ему об этом не говорил.
Слова Андрея Урганта приводит издание «Абзац».
По словам актера, у него нет информации о возвращении Ивана на экраны в новогодние праздники.
«Он мне ничего не говорил об этом. В любом случае у него сейчас всё хорошо», - сообщил Ургант-старший.
Рассуждая о том, как может поживать Иван, добавил, что «только отлично».
Ранее говорилось: команду Урганта вернули на ТВ, а следом может появиться и сам Иван. Сообщалось, что у него возобновились корпоративы в России, а книга хорошо продавалась в стране. Речь идет об издании «Припухлые железы жизни»: на нем Ургант заработал 3,5 млн рублей.