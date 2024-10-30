Продюсер раскрыл имена самых дорогих артистов для новогодних корпоративов

Самыми дорогими артистами на новогодних корпоративах будут Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Anna Asti, уверен музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что они захотят «отбить» потерянное за время молчания после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

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У нас есть группа артистов, которые к Новому году захотят заработать и отбить потерянное в прошлом году, потому что поучаствовали в пресловутой вечеринке Ивлеевой. Это Киркоров, Лолита, Anna Asti. Если они получат заказы, то будут стараться повысить гонорары, — пояснил Бабичев.

По словам продюсера, какого-то единого прайса у артистов нет — все зависит от мероприятия, количества человек, которые будут присутствовать, и расположения площадки. Критик уточнил, что правильнее говорить о вилке цен. По его мнению, самые высокие гонорары в этом году достигнут 8–15 млн рублей. В декабре, отметил эксперт, есть горячие даты, когда исполнители могут выступать за среднюю цену, а в новогоднюю ночь они получают в два-три раза больше, чем обычно.

Музкритик обратил внимание, что есть группа артистов, которые хорошо выступают живьем, поэтому их любят звать на мероприятия. Среди них Бабичев выделил Григория Лепса, Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Полину Гагарину. По его словам, к ним никогда не возникает претензий, тем более они всегда находились вдали от скандалов.

Стоит отметить артистов, которые хайпанули в этом году благодаря фильмам-байопикам про себя и свое творчество. Например, вышли фильмы «Тур с Иванушками» и «Руки вверх». Думаю, на волне ностальгии эти группы тоже могут неплохо заработать в Новый год. Также, полагаю, спрос будет на Gayazovs Brothers, HammAli & Navai, Ольгу Бузову, конечно. Не скажешь, что эти артисты поражают своим вокалом, но они делают что-то модное, трендовое, — заключил продюсер.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ранее заявил, что руководителям телеканалов следует снизить гонорары артистов за новогодние выступления. Он считает недопустимым, что знаменитости за часовое шоу получают больше, чем участники СВО за месяцы службы.