42-летнюю Сати Казанову выписали с дочкой из роддома в Москве

42-летнюю певицу Сати Казанову выписали с дочкой из частного роддома в Москве. Сестра Сати опубликовала кадры с выписки в соцсети.

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Сати Казанова рожала в Москве в частной клинике. Встретить певицу с новорожденной дочкой пришли их близкие люди, в том числе и Стефано Тиоццо. Семейство Казановой пришло к роддому с цветами и воздушными шарами, которые создавали праздничную атмосферу.

«Наша встреча с долгожданной девочкой», — подписала сестра Сати опубликованные кадры.

Сама певица не выходила на связь после выписки.

Ранее ставшая мамой Сати Казанова отменила все выступления до апреля 2025 года. Подробности читайте в этой новости.

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