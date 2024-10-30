Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга отреагировала на сообщения о том, что состояние российской актрисы ухудшилось. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Ухудшений особых нет… С трудом, но передвигается», — раскрыла подробности о состоянии актрисы Ольга.

Шукшина опровергла информацию о том, что артистка упала с лестницы.

«Какие обмороки? О чем вы говорите?! Да еще и лестницу приписали. Какая лестница? У нас не двухуровневая квартира. В общем, чуши много всякой», — добавила она.

Ранее Федосеева-Шукшина отреагировала на сообщения о том, что ее состояние ухудшилось.