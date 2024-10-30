Адвокат рассказал, может ли Mia Boyka засудить плюнувшую ей в лицо девушку

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) может подать в суд на треш-блогера Фросю (настоящее имя — Дарья Умнова), плюнувшую артистке в лицо во время шоу, заявил адвокат Вадим Багатурия. В разговоре с NEWS.ru юрист подчеркнул, что действия девушки подпадают под признаки мелкого хулиганства.

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Деяние попадает под признаки мелкого хулиганства в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Что касается компенсации морального вреда, то Mia Boyka может обратиться с иском в суд, и в целом она вправе претендовать на компенсацию, — пояснил Багатурия.

По словам адвоката, треш-блогеру может грозить штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Юрист уточнил, что уголовно-правовой ответственности в данном случае не наступит.

Поскольку это деяние совершено через распространение контента в интернете, то для девушки, которая грубо нарушила общественный порядок, то есть плюнула в лицо певицы, порицая общественные нормы культуры, грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Уголовно-правовой ответственности в данном случае не наступит, — добавил адвокат.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что треш-блогер, плюнувшая в Mia Boyka заслуживает, чтобы ей дали сдачу. Он подчеркнул, что за подобные поступки нужно привлекать к судебной ответственности.