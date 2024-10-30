Звезда «Кавказской пленницы!» поделилась обнаженными снимками со съемок

Звезда фильмов «Кавказская пленница!» и «Любовь в большом городе» Анастасия Задорожная опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обнаженные снимки, которые были сделаны во время беременности. В августе 39-летняя актриса впервые стала матерью. Она родила дочь от бизнесмена Владимира Макарова.

Ты еще не знаешь, что будешь втройне счастливее, когда дочь впервые узнает тебя и улыбнется по-настоящему. Это правда какие-то космические ощущения, — написала Задорожная.

Ранее стало известно, что 44-летняя супермодель Жизель Бюндхен находится на пятом-шестом месяце беременности и готовится стать мамой в третий раз. Отцом ребенка является ее 35-летний возлюбленный, инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте, с которым она встречается с лета прошлого года.

До этого появилась информация, что 42-летняя певица Сати Казанова после рождения первенца отменила все корпоративы и мероприятия до апреля 2025 года. Артистка будет зарабатывать онлайн, рассказывая о карме и древних духовных практиках для поиска мужчины мечты, раскрытия женственности и сексуальности. Она родила первенца, дочку, от итальянского фотографа Стефано Тиоццо.