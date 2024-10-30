Гонорары артистов ограничат? Сколько получают Киркоров, Шнуров, Анита Цой

В Госдуме предложили ограничить гонорары за выступления для артистов в России. Какие они получают гонорары, кто выступил против?

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Кто предложил ограничить гонорары артистам в России

Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов снизить гонорары артистов за новогодние выступления. Такой вопрос россияне регулярно поднимают на встречах с ним, отметил он: люди недоумевают, когда видят «нереальных суммы, которые платят артистам в рамках государственных контрактов, в том числе выступлениях на городских праздниках».

«[Праздники важны, но] на сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Поэтому сейчас, в преддверии съемок новогодних огоньков, призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд», — объявил депутат.

Какие гонорары получают артисты

Музыкальный продюсер Денис Рольгейзер рассказал MK.RU, что бронировать выступления звезд на новогодние корпоративы и праздники начинают еще летом.

«Конечно же, стоимость выступлений звезд в декабре выше, чем в другие месяцы. Особенно если говорить про непосредственно новогоднюю ночь. <...> Единого прайса нет. Финальная стоимость всегда остается конфиденциальной информацией между заказчиком и менеджментом артиста. Скажу так: в среднем новогодний ценник выше обычного выступления в 1,5–2 раза», — объяснил Рольгейзер.

Издание приводит известные гонорары артистов за выступления. Так, за выступление на юбилее уральского «сырного олигарха» Александра Шадрина (компания «Сыробогатов») в концертном зале Teatro Veneziano в Екатеринбурге Филипп Киркоров получил около 10 млн рублей.

Mia Boyka (Мария Бойко) опровергла слухи, что ее гонорары упали из-за инцидента с девочкой-квадробером в Надыме. Ранее она говорила, что получает за выход на сцену 3–5 млн рублей.

Гонорары Аниты Цой продюсер Сергей Дворцов оценил в 1,7–2 млн руб. «и выше». Таисия Повалий получает от 1 млн рублей за выступление.

Также KP.RU приводят гонорары таких артистов, как SHAMAN, который получал 16,6 млн руб. за выступление, гонорар Анна Asti оценили в 9,5 млн, Полины Гагариной — в 7–8 млн руб.

Благодаря судебным тяжбам стали известны гонорары Сергея Шнурова и группы «Ленинград». Так, компания «Артлайф» хочет отсудить 90 млн рублей аванса за несостоявшийся концерт в «Лужниках» 16 сентября 2023 года. Еще один суд против Шнурова ведет продюсер Евгений Финкельштейн и корпорация PMI — за несостоявшийся концерт в Петербурге от требует 140 млн руб.

Между тем Telegram-канал Mash сообщил, что дуэт Инстасамки и Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России: у них якобы уже появился заказ на первый корпоратив за 60 млн рублей. Сами артисты не стали опровергать эту информацию, но и не подтвердили ее.

Кто раскритиковал ограничения на гонорары артистов в РФ

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре со СМИ раскритиковал идею ограничивать гонорары артистов шоу-бизнеса и призвал не сравнивать их с участниками СВО.

«Это спекуляция на СВО. Нельзя делать артистов крайними. Стоимость артиста связана с его расходами. Он будет покупать одежду артистам? Он будет покупать микрофоны, гитары и клавиши? Он будет содержать музыкантов? Это просто несравнимые вещи. Это разные ситуации. У каждого есть своя зона ответственности. Настолько низко пали эти люди, что они используют СВО и людей, которые защищают Родину. Зачем это делают? Это подлость», — объявил Пригожин изданию «Подъем».

По словам продюсера, «артисту от его доходов остаётся по году 30% в лучшем случае».

В разговоре с изданием «Татар-информ» Пригожин объявил, что гонорары, которые получают артисты, вполне обоснованы и никто не вправе их ограничивать. Высокие гонорары обоснованы высокими расходами и «индексом популярности».