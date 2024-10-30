Долина назвала условие ухода со сцены

Певица хочет удостовериться, что ей на смену пришли действительно хорошие музыканты.

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Артистка подчеркнула, что публике всегда хочется слышать новые имена. В беседе с Пятым каналом Долина призналась, что хотела бы, чтобы те, кто придет ей на замену, смогли внести «яркую, искрометную лепту» в творческое развитие.

"Хорошо, что мы есть, но будет здорово, если появятся новые". Лариса Долина, эстрадная певица

В этот раз артистка не стала называть конкретных имен, но ранее она положительно высказывалась о творчестве ANNA ASTI, Mary Gu и JONY.