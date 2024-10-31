Психолог Степанова оценила угрозу Бондарчук подать на нее в суд

В Сети набирает обороты еще один скандал с участием Вероники Степановой. На днях она прошлась по внешности Светланы Бондарчук и упомянула ее особенную дочь. Психолога возмутило, что звезда активно ведет светскую жизнь в то время, как ее ребенок живет «с другой женщиной». Степанова привела в пример Эвелину Бленданс, которая, напротив, показывает жизнь своего особенного сына.

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Светская львица молчать не стала, но сохранила достоинство: она дала понять, что возмущена высказываниями человека, который по профессии психолог, и намекнула, что готова прибегнуть к «юридическим процедурам». Тем не менее Степанову не остановить. В своем телеграм-канале она высмеяла угрозу звезды: «Света, что же так сильно тебя встревожило в моем видео? Твое сходство с мужчиной или то, что твоя дочь Варя с тобой не живет?»

Напомним, что до сих пор неизвестен итог громких разбирательств Вероники Степановой и Анастасии Решетовой. Психолог однажды довольно резко высказалась о личной жизни модели в своем телеграм-канале. А уже в начале июля Super стало известно, что экс-возлюбленная Тимати планирует обратиться в суд.