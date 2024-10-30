Названы звезды, которых могут не позвать на новогодние огоньки

На новогодние огоньки точно не позовут певцов Валерия Меладзе, Кристину Орбакайте и Александра Ревву, уверен председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что также нельзя звать на корпоративы артистов, которые находятся на территории России, но не поддержали специальную военную операцию.

Есть некоторые артисты, которые находятся на территории РФ, но не поддержали специальную военную операцию, у которых неоднозначная позиция. Я считаю, что таких артистов нельзя приглашать на корпоративы. Тот же Ревва, [Данила] Козловский, [Лия] Ахеджакова, дочка Пугачевой, которая туда-сюда гастролирует, Валерий Меладзе, мы понимаем, что их не нужно приглашать, — пояснил Бородин.

По словам общественника, эти люди «сидят на двух стульях». Как считает Бородин, они понимают, что в России могут зарабатывать миллиарды. Но, по его мнению, они недостойны выступать на новогодних мероприятиях и корпоративах.

Так считают и обыкновенные граждане нашей страны, которые пишут о том, что не хотят видеть артистов, которые душой в странах НАТО, а зарабатывают здесь. Мы подготовим списки артистов, которых нельзя допускать на подобные мероприятия. Не дай бог что-нибудь и потом это закончится не очень хорошо, — заключил глава ФПБК.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ранее заявил, что руководителям телеканалов следует снизить гонорары артистов за новогодние выступления. Он считает недопустимым, что знаменитости за часовое шоу получают больше, чем участники СВО за месяцы службы.