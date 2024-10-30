Продюсер осудил Лободу, устроившую скандал с фанаткой

Певица Светлана Лобода повела себя неприемлемо, выгнав зрительницу из зала на концерте в Ереване, считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что артистка хочет стать для своих поклонников кумиром, но фанаты интересуются не певицей, а ее творчеством. По его мнению, такое заблуждение заставит Лободу вскоре приземлиться.

Конечно, такое поведение для артиста, когда она критикует поклонницу на сцене, неприемлемо. Зритель — это не ее фанат прежде всего, он фанат ее творчества. Но здесь она хочет стать кумиром. Есть заповедь: «Не сотвори себе кумира». Лобода об этом совершенно забыла и думает, что любят ее, а не ее музыку. Такое мышление — большое заблуждение. И благодаря этому заблуждению, мне кажется, она очень скоро должна приземлиться, — пояснил продюсер.

По словам критика, Лобода активно показывает свою антироссийскую позицию, но при этом говорит и поет на русском языке. Он обратил внимание, что украинцы и граждане стран Прибалтики не поддерживают артистку и считают ее поведение двуличным и лицемерным. Рудченко добавил, что Лобода хочет от зрителей всецелой любви и поддержки.

Ведь она работает со зрителем, своей аудиторией, вовлекает ее в свой интерактив и при этом диктует какие-то правила: что зрители должны любить Лободу всецело и не просто принимать, а поддерживать ее точку зрения. Это просто неправильно, — добавил критик.

Лобода ранее выгнала с концерта в Ереване зрительницу за отказ осудить Россию. Артистка пригласила на сцену фанатку и потребовала поддержать Украину, но получила отказ. Не смирившись с иной точкой зрения, певица отказалась с ней разговаривать и попросила покинуть зал.