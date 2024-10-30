Украинская певица Светлана Лобода выступит на концерте в Дубае без политических высказываний из-за «намека» на отмену выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает Mash, чиновники ОАЭ обратили внимание на видео с выступления Лободы в Ереване и предупредили организаторов, что «у них подобного быть не должно». Речь идет о видео, на котором певица попросила поклонницу осудить действия России. Получив отказ, Лобода попросила зрительницу уйти и заявила, что люди, приходящие на ее концерты, должны разделять ее позицию.

По данным Mash, организаторы концерта в ОАЭ передали информацию команде Лободы. Они напомнили, что русскоязычные знаменитости, «не следившие за языком», уже сталкивались в стране со штрафами и запретом на въезд. По версии Telegram-канала, на фоне упавших доходов певица согласилась на условия организаторов.

Концерт Лободы в Ереване обернулся скандалом

Сотрудники Лободы заявили Mash, что певица была шокирована связанным с видео резонансом, так как тот концерт в Ереване состоялся еще два года назад.

«Московский комсомолец» ранее рассказал, что «огромное количество» билетов на концерт Лободы на Кипре осталось нераспроданным. По данным газеты, стоимость билетов на кипрское выступление Лободы начиналась от 69 евро (чуть более семи тысяч рублей). Певица заявляла, что использует свои доходы, чтобы «помогать и вкладывать в Украину». «МК» отмечал, что это возмутило русскоязычных жителей Кипра.