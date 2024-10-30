Российские поклонники отреагировали на заявление Шевчука о Родине

Заявление лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука о том, что он и его творчество «немного Родина», вызвало недоумение у его российских поклонников, которые отметили, что страна изменилась, а музыкант – нет. Об этом пишет «Царьград».

Еще в мае 2022 года Шевчук публично выступил против спецоперации, заявив при этом, что не намерен уезжать из России. Суд оштрафовал Шевчука на 50 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии. Протокол был составлен после концерта в Уфе. Сам музыкант подчеркивал, что всегда выступал против конфликтов во всем мире.

Очередное спорное заявление Шевчук также сделал на одном из недавних зарубежных концертов, где пожелал присутствующим возвращения, подчеркнув, что все они «доедут до светлой, справедливой Родины». При этом он призвал не отождествлять Родину с властями.

«Я помру, а мои песни останутся. Значит я, может быть, немножко Родина…», - заявил артист.

При этом российские поклонники «ДДТ» отметили, что разочаровались в Юрии Шевчуке, в том числе и из-за того, что «у него не болит душа от того, что в Донбассе восемь лет убивали детей».

«Раньше любил песни «ДДТ», а теперь какое-то неприятное чувство, если слышу... Юра, надо же было так все испортить!», «Шевчук начинал прекрасно, пел про остросоциальные проблемы, песни в тему были. Только вот страна постепенно менялась, а Шевчук – нет», - констатировали они.

При этом, по мнению фанатов певца, у него сейчас творческий кризис и нет «ни одной песни, которую бы стоило послушать».