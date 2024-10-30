В Сети появилась информация о том, что российского телеведущего Ивана Урганта могут вернуть в эфир в предстоящие новогодние праздники.

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Слухи появились после того, как команда ведущего якобы вернулась к работе, но на данный момент она занимается другими проектами. Перемена событий произошла после того, как книга Урганта «Припухлые железы жизни» начала пользоваться сокрушительной популярностью у россиян. Заработок от продаж составил порядка четырех миллионов рублей. Телеведущий начал активно заниматься общественной деятельностью, передавая средства в благотворительные организации, среди которых «Дом с маяком». Все факторы активности публичного деятеля указывают на то, что общественное недовольство в его сторону понемногу утихает, следует из сообщения в Telegram-канале «Звездная пыль».

Депутат Госдумы Виталий Милонов извинился перед Иваном Ургантом за свои резкие высказывания в его адрес. Он стал критиковать его тогда, когда узнал, что шоумену выдали израильский паспорт.

В то же время Иван Ургант анонсировал тур по Европе совместно с журналистом Владимиром Познером. Они решили представить шоу «Путешествия Познера и Урганта» в октябре текущего года. Концерты планировалось провести в Марбелье, Барселоне, Аликанте, Ницце и Париже.