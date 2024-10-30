Селиванов хочет отсудить дочь у бывшей жены

На днях актер подал соответствующий иск.

Владимир Селиванов, ставший известным благодаря сериалу «Реальные пацаны», решил последовать примеру Павла Прилучного. Как и его коллега, актер будет судиться с бывшей женой за право, чтобы их ребенок жил с ним. У Владимира и его экс-супруги Виктории Маркиной есть дочь Ева, которой сейчас семь лет. В 20-х числах октября Селиванов подал иск в Симоновский районный суд.

Как сообщает Starhit, стороны должны явиться на беседу 26 ноября. Также источник с отсылкой на пресс-службу суда передает:

«Истец просит определить место жительства общей дочери с ним. При разрешении данного спора суд будет учитывать мнение самой Евы, а также ее привязанность к отцу и маме, братьям и сестрам».

Девочка часто бывает в гостях у папы, который сейчас в новых отношениях с блогершей Александрой Калмыковой. У Селиванова и его нынешней партнерши есть сын Кирилл. Также вместе с ними живут дети Александры от предыдущих отношений — Софья и Даниил. За последнее время скандалы, связанные с дележкой детей, участились в звездных семьях. Сейчас через это проходят экс-супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Они никак не могут определить, с кем будут жить их дети — Тимофей и Мия.