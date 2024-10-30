Обращение Пугачевой к россиянам вызвало восторг у Козловского

Гастролирующий по странам Европы со своим моноспектаклем актер Данила Козловский отреагировал на новое обращение певицы Аллы Пугачевой к россиянам. Исполнительница хита «Мадам Брошкина» попросила писать больше «интересных историй» о своей семье.

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Под свежей фотографией Пугачевой, на которой она запечатлена крупным планом в солнечных очках с золотой цепью, оставил реакцию ее муж, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). Он отметился с помощью эмодзи аплодисменты.

При этом Козловский также решил поддержать 75-летнюю Пугачеву и поставил эмодзи — руки, поднятые в знак торжества.

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Примечательно, что больше в посте никто из известных артистов не отметился. Все предпочли проигнорировать новые откровения бывшей Примадонны.

Ранее предпринимательница и светская львица Алена Кравец, которая часто контактировала с семьей Аллы Пугачевой, рассказала то певица боится своего молодого супруга. Она назвала шоумена жестоким манипулятором.

*Признан иностранным агентом на территории России