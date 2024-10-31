Актеры Зои Кравиц и Ченнинг Татум расстались из-за разных интересов

Голливудские актеры Зои Кравиц и Ченнинг Татум расстались спустя три года отношений из-за разных интересов. Об этом сообщает издание Us Weekly. По словам инсайдера, знаменитости поняли, что не могут быть вместе после завершения пресс-тура триллера "Подай знак", где Зои Кравиц выступила режиссером ленты, а Ченнинг Татум сыграл одну из главных ролей. "В конце концов, как только проект закончился, они поняли, что находятся на разных страницах относительно того, чего они хотят. Все быстро сошло на нет после того, как их пресс-тур завершился", — заявил источник, близкий к актеру. Инсайдер заявил, что знаменитости были полными противоположностями друг другу. Тем не менее их "всегда объединяла любовь к изобразительному искусству и кино". 30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию. Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе. В октябре 2023 года возникли сплетни о помолвке знаменитостей. Причиной стало то, что Зои Кравиц засняли с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.