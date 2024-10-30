Если вы подумали (ну вдруг), что конфликт между MIA BOYKA и квадроберами остался в прошлом, вы ошиблись. Накануне случился новый виток громкой истории. На шоу «50х50» одна из присутствовавших зрительниц в маске животного плюнула певице в лицо. Ею оказалась треш-блогер Фрося.

Она находилась в зале и в какой-то момент встала и спросила у звезды разрешения подарить ей маску, которую якобы передала Мие подруга-квадробер. Певица разрешила. Тогда Фрося подошла к ней, передала маску и при этом плюнула в лицо.

«Гори в аду, тварь!» — обратилась Фрося к певице.

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После выходки треш-блогера зал... зааплодировал, MIA BOYKA при этом спокойно попросила салфетку, а ведущий шоу выгнал Фросю из студии.