Дуэт Инстасамки и Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России

Дуэт певицы Инстасамки и Сергея Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России. Через несколько часов после публикации в Сети кадров с их совместным клипом им пришел заказ на первый совместный корпоратив за 60 миллионов рублей. Об этом в среду, 30 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что среди условий дуэт в полном составе, презентация совместного альбома, исполнение сольных хитов. При этом гонорар будет делиться пополам. Переговоры о проведении корпоратива еще ведутся.

Сами певцы опровергать эту информацию или подтверждать ее не стали, передает Telegram-канал.

INSTASAMKA и «Ленинград» выпустили тизер совместной песни «Хорошо»

Певица Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, может стать новой солисткой «Ленинграда». Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с экс-солисткой «Ленинграда» Юлией Коган и узнал ее мнение на этот счет.

Бывшая участница «Ленинграда» Алиса Вокс также прокомментировала новость о новой солистке группы. По словам артистки, Зотеева не будет солисткой в старомодном смысле слова. Она отметила, что будет интересно посмотреть на будущее группы.