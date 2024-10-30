Тодоренко откровенно высказалась о кризисах в отношениях с Топаловым

Регина Тодоренко из тех звезд, кто не пытается выстраивать картинку идеальной жизни в соцсетях. В личном блоге знаменитость регулярно откровенничает, в том числе о жизненных неурядицах. На этот раз телеведущая коснулась темы отношений с супругом — Владом Топаловым.

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По признанию девушки, порой семейные кризисы случаются в их отношениях, но их удается разрешить.

«Учимся жить друг с другом до сих пор. Каждый раз притираемся, каждый раз находим что-то новое», — объяснила знаменитость.

Попутно Регина сформулировала рецепт крепкого брака — и это, как ни странно, отношения на расстоянии.

«Наши встречи длились часы первые пару месяцев, даже не дни и даже не недели. Вот это в нас воспитало такую стойкость, наверное, перед дистанцией. Мы поняли, что никакая дистанция не может разрушить наши отношения», — призналась Тодоренко в своем телеграм-канале. «Ну такая уж у нас жизнь, частые командировки, и мне кажется, что это является секретом наших отношений. Я смеюсь и говорю, что у нас гостевой брак. Ну то есть в гости друг к другу приезжаем. И, наверное, это неплохо. Мы не успеваем устать друг от друга. Мы не надоедаем друг другу, и каждая встреча — она настолько ценная. Мы так скучаем. Мы так переживаем. Мы волнуемся друг за друга», — рассказала звезда.

Тем не менее пара строго следует правилу — «индивидуальной формуле»: не разлучаться дольше, чем на две недели. А если командировка одного из супругов дольше, Влад и Регина стараются прилетать друг к другу. И это работает: отношениям уже 7 лет, а в браке родилось двое сыновей.