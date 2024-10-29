Пугачева иронично высказалась по поводу слухов о проблемах с Галкиным*

Алла Пугачева комментирует слухи о семейных проблемах с Максимом Галкиным* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с иронией. Певица обратилась к публике, выразив свое отношение к распространяемым слухам о ее личной жизни. Это заявление она сделала в ответ на вопросы СМИ.

«О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же вы интересные истории придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится», — обратилась Примадонна на своей странице в соцсети.

Певица заявила, что они с Галкиным привыкли к вниманию общественности и относятся к слухам без особого беспокойства.

Стало известно о страхе Пугачевой перед Галкиным*

Известная певица и предпринимательница Алена Кравец заявила в беседе с aif.ru, что Пугачева испытывает страх перед своим супругом. По словам Кравец, в жизни знаменитой пары не все так безоблачно, как может показаться по их публикациям в социальных сетях. Также она указала, что из-за переезда Пугачевой и Галкина за границу после начала спецоперации, многие бизнесмены из Рублевки, которые ранее активно поддерживали звездную пару и приглашали их на мероприятия, теперь ввели в отношении них бойкот.

*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом