Жуков отреагировал на инцидент с перепившей в его баре москвичкой

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков прокомментировал ситуацию с перепившей в его баре девушкой. Он заявил, что поможет перевести Татьяну в платную палату, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 24-летняя москвичка, расстроенная неудачной личной жизнью, оказалась в реанимации после того, как выпила 20 шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом и запила их пивом в баре «Руки Вверх» на Тверской.

Музыкант назвал инцидент «неприятным и вышедшим из-под контроля», отметили журналисты. Они добавили, что ЧП также заставило сильно переживать бармена заведения.

Москвичка на спор выпила 20 шотов в баре и впала в кому

Мужчина разъяснил, что он никого пить не заставлял. По его мнению, «остановить девушку в такой ситуации должны были друзья».

В настоящее время Татьяна вышла из комы, врачи отслеживают ее состояние.