Певица Кравец высказалась о судьбе «спившегося» Назарова в Каннах

Бизнесмены и знаменитости рассказали, что актера Дмитрия Назарова выгнали из Канн, пишет aif.ru. Певица и актриса Алена Кравец в беседе с изданием напомнила о русофобских стихах, которые артист публиковал в соцсетях после отъезда из России. Она назвала это «маразмом неумного, примитивного человека». Артистка добавила, что СВО показала, кто есть кто, и отметила, что раньше на спектакли Назарова ходило много людей, которым нравилось его творчество.

Я в курсе, что Назарова с позором погнали все русские бизнесмены, у которых есть виллы в Каннах и в других местах на Лазурном побережье, — поделилась Кравец.

Также она отметила, что различные олигархи любили приглашать Назарова, когда он предлагал услуги в качестве ведущего семейных праздников. Однако сейчас «ему дали от ворот поворот», добавила артистка.

Его выгнали отовсюду, поэтому он теперь побирается в полуподвальных зальчиках бывших союзных республик. Зарабатывает сущие копейки и окончательно спился. Но нам его не жалко, — отметила Кравец.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) хочет увеличить заработки, выступая на свадьбах и корпоративах украинских бизнесменов и политиков. Для этого артист, по данным источника, принялся активно изучать украинский язык, называя себя одесситом, а также пытается подружиться с местными продюсерами.