Выход посмертного сингла Лиама Пейна Do No Wrong отложен

Первая посмертная песня погибшего участника поп-группы One Direction Лиама Пейна Do No Wrong не увидит свет 1 ноября, как планировалось.

Об отмене релиза сообщил продюсер Сэм Паундс, работавший с артистом незадолго до его смерти. Он написал, что «время еще не пришло». Доходы от композиции пойдут на благотворительность или куда распорядятся члены семьи Пейна.

Паундс также поделился фрагментами записи Do No Wrong в исполнении Лиама и рассказал, что покойный музыкант хотел спеть сингл с R&B-звездой Крисом Брауном.

31-летний певец скончался 16 октября после падения из окна третьего этажа в отеле в Буэнос-Айресе. Недавно стало известно, что коллега Пейна по One Direction Зейн Малик перенес тур из-за гибели товарища.