Рэпера Пи Дидди обвинили в изнасиловании мальчика

Скандального рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика и 17-летнего подростка. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

По данным портала, истцы заявили, что подверглись сексуализированному насилию со стороны Шона Комбса в середине нулевых.

Младший из них отметил, что в 2005 году ему было 10 лет, он был начинающим актёром, любил петь, родители возили его к продюсерам.

По словам молодого человека, во время прослушивания в студии Комбса ему якобы подсыпали наркотик в газировку. Затем рэпер изнасиловал его, пожаловался пострадавший.

Второй истец рассказал, что в 2008 году, когда ему было 17 лет, Комбс заставил его заняться сексом с ним и его телохранителем во время трёхдневного прослушивания для телевизионного шоу «Создание группы».

Суд штата принял оба иска, так как, по закону штата Нью-Йорк, жертвы гендерного насилия могут обращаться в инстанцию даже после истечения срока давности по делу, уточнили журналисты.

Напомним, что Пи Дидди был арестован 17 сентября в Нью-Йорке в отеле на Манхэттене. Ему были предъявлены обвинения в причастности к секс-торговле, сексуализированном насилии и рэкете. Иски против него подали свыше 100 человек, как мужчин, так и женщин.

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Ранее сообщалось, что ряд федеральных агентств США начал «межведомственное расследование» в тюрьме, где содержится Пи Дидди (Шон Комбс). Решение властей вызвано разгулом насилия в заведении.