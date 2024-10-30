Певица Алла Пугачева призналась в любви к сплетням о своей семье. Соответствующую публикацию она разместила в социальной сети Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте еща. Смелее, ребята! Нам нравится», — прокомментировала недавно вышедшее интервью Алены Кравец о Пугачевой сама певица.

До этого певица Алена Кравец предположила, что Максим Галкин** (признан в РФ иностранным агентом) манипулирует Аллой Пугачевой.

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По ее словам, народная артистка СССР боится супруга. Кравец вспомнила, как в личных беседах комик мог оскорбить Пугачеву, а потом сказать, что это была всего лишь шутка. Светская леди предположила, что Примадонна продолжает отношения с Галкиным** из-за денег, детей и страха остаться одной в чужой стране.

Пугачева и Галкин** поженились в декабре 2011 года. В сентябре 2013-го у них появились на свет близнецы — сын Гарри и дочь Елизавета. После начала спецоперации России на Украине Примадонна вместе с детьми и мужем улетела из России в Израиль.

Ранее Пригожин призвал оставить в покое Аллу Пугачеву.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена;

**признан в РФ иностранным агентом.