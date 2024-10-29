Харатьян заключил мировое соглашение по делу о залоге автомобиля

Актер Дмитрий Харатьян заключил мировое соглашение по иску, поданному из-за проблем с купленным у дилера премиальным китайским автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее актер приобрел в автосалоне на Новорижском шоссе новый электромобиль. Однако позднее выяснилось, что поставщик авто, крупная китайская компания, внесла его в нотариальный залог и поставила запрет на регистрационные действия. Следовательно, автомобиль нельзя зарегистрировать до решения спора между китайцами и местными продавцами.

Харатьян обратился в Хорошевский суд Москвы, и попросил признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий.

«Суд определил по иску Харатьяна… утвердить мировое соглашение», - огласила сегодня решение судья.

По словам адвоката артиста, среди условий мирового соглашения признание Харатьяна добросовестным приобретателем, исключение из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и снятие ограничений в ГИБДД.