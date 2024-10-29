Концерт украинский певицы Светланы Лободы в Ереване обернулся скандалом. Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин», она поругалась со зрительницей, которая не захотела поддерживать Украину.

На опубликованном ролике Лобода вызывала на сцену женщину, от которой потребовала «попросить» правительство РФ прекратить спецоперацию. Певица получила отказ, а другие зрители поддержали посетительницу, призвав не поддаваться на провокации украинки.

«Вы приехали ко мне на концерт, а значит должны поддерживать мою позицию», — сказала артистка, попросив ее покинуть зал.

Напомним, что Лобода покинула Россию весной 2022 года и выступила в поддержку Украины. Накануне СМИ сообщали, что у певицы возникли проблемы с заработками. Если до критики действий Москвы ее выступления в РФ были расписаны на месяцы вперед, то теперь концерты проходят при незаполненных залах — добиться такой же популярности в других странах у Лободы не получается.