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Стало известно о страхе Пугачевой перед Галкиным

Певица Алла Пугачева боится своего супруга — ведущего и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) . Об этом в беседе с aif.ru заявила певица и светская львица Алена Кравец.

Стало известно о страхе Пугачевой перед Галкиным*
© globallookpress.com
«Галкин жестокий манипулятор и умеет давить на больные точки. Я сама не раз была свидетельницей, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Галкин — абьюзер», — сказала она.

Кравец добавила, что страхи певицы подкреплены тем, что на данный момент она живет за счет мужа.

«Так что на вопрос, что помимо денег удерживает Пугачеву с Галкиным, я отвечу: во-первых, семья и дети. Во-вторых, страх в 75 лет остаться одной в чужой стране», — заключила светская львица.
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