Гуф не отменил зарубежные концерты после установки электронного браслета

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) после драки в бане не отменил гастроли по России и за рубежом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

45-летний певец, которому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, 16 ноября запланировали концерт в Ереване (Армения), там он планирует выйти на сцену с Sevak и Xcho.

По данным издания, рэпер не убрал алкоголь из райдера после задержания — в требованиях артиста есть водка, виски, коньяк, черная и красная икра. Также известно, что на ноябрь у Гуфа много свободных дат для корпоративов. За 40-45 минут Долматов берет 6 млн рублей, уточнили в Life.

Накануне Гуф избежал ареста после того, как ударил полицейского около подмосковной бани. По версии следствия, музыкант и его друг отобрали у побитого телефон. Сам рэпер утверждает, что телефон у сотрудника ППС забрал его товарищ. По словам защиты артиста, умысла на хищение чужого имущества у компании не было. Следствие просило отправить обоих в СИЗО, однако суд отпустил подозреваемых на свободу.