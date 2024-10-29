Группа «КняZz» выпустила клип на песню «СТАЛКЕР»

Панк-рок-коллектив «КняZz» представил видео на композицию «СТАЛКЕР». Трек вошел в альбом группы «Платим за Шута! Том II. Волшебная книга», увидевший свет в конце 2023-го.

По сюжету ролика девочка в исполнении Варвары Майоровой выполняет порученную ей миссию в постапокалиптическом мире.

Лидер «КняZz» Андрей Князев признался, что вдохновением для работы послужила серия видеоигр S.T.A.L.K.E.R. (2007-…).

«Поймал общее впечатление и проникся главным героем. Выживание — суть его существования, больше у него ничего не осталось», — поделился музыкант.

Режиссером клипа выступила жена артиста Агата Нигровская.

Недавно стало известно о начале съемок фильма «Король и Шут. Навсегда». Лента расскажет о легендарной команде «Король и Шут», где ранее играл Князев.