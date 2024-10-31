Татьяна Буланова про последнего супруга: «Из трех мужей он лучший»

Певица Татьяна Буланова назвала последнего супруга лучшим из трех мужей. Она рассказала, что супруг не сидит на месте, а также очень помогает ей.

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Подробностями исполнительница поделилась в интервью WomanHit.ru.

«У меня сейчас замечательный муж Валерий… Из моих трех мужей он лучший. Лучшего мужчины, наверное, не было в моей жизни», - поделилась Буланова.

Она рассказала: сыновья приняли Руднева сразу, мужчина нашел с детьми общий язык. Певица говорит, что Валерий – «интересный человек», постоянно придумывает какое-то дело.

«Я иногда просто удивляюсь, мне вот лень, а ему нет: съездит, что-то сделает, договорится», - рассказала Буланова и назвала мужа «деятельным».

«И, конечно, с точки зрения мужчины он мне очень помогает», - отметила артистка.