Галкин* столкнулся с новой проблемой

Комик Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) признался, что вынужден скрывать свое израильское гражданство при путешествиях по миру. Как сообщает Telegram-канал Mash, из-за конфликта на Ближнем Востоке при демонстрации паспорта Израиля его разворачивали в аэропортах и отелях, хамили и оскорбляли.

О проблемах Галкин* рассказал на концерте в Нью-Йорке. По его словам, из-за израильского гражданства он столкнулся с проблемами в 16 странах. Юморист не уточнил, какие это были государства, но рассказал, что теперь пользуется паспортом Кипра.

Комик также заявил, что на выступлениях усилили охрану. Ее задача — следить, чтобы зрители не снимали мероприятие, а также при необходимости светили лазером в объектив. Так Галкин* хочет избежать повторения ситуации, вроде той, что случилась в ОАЭ — тогда ему запретили въезд в страну из-за украинского националистического лозунга.

На концертах Галкина в США разразился скандал

Кроме того, Галкину* приходится цензурировать свой сценарий, чтобы не сказать лишнего. Теперь вместо политики на выступлениях больше воспоминаний из юности и нейтральные шутки. Русофобских и проукраинских шуток тоже стало меньше, отмечает канал. В процессе мероприятия он вспомнил голую вечеринку блогера Насти Ивлеевой, похвалил молодых исполнителей, вроде Xolidayboy, поностальгировал по временам своей жизни в России, шоу рэпера Басты и советским песням. Также комик обсудил главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, однако побоялся жестко высказываться в ее адрес.

Напомним, что сейчас Галкин* гастролирует по США и Канаде. СМИ писали, что юморист выставлял с первых выступлений в американских городах ролики с полными залами, однако в действительности билеты почти не продаются. Из-за этого в эмигрантской среде его заподозрили в афере.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом