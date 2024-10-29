Долина высказалась высказалась о молодых артистах

Народная артистка России Лариса Долина высказала свое мнение о молодых исполнителях. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам певицы, ей важно знать, что после нее придут новые талантливые молодые люди, которые заменят ее.

«Внесут свою яркую, искрометную лепту в творческое развитие. Новые имена нужны всегда. И чем больше их будет, тем лучше. Люди хотят слышать новые имена. Хорошо, что мы есть, но будет здорово, если появится новые», — сказала Долина.

Ранее исполнительница Полина Гагарина стала певицей года, по мнению россиян. На втором месте оказалась Долина.