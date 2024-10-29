В США против P. Diddy подали новые иски

Новые гражданские иски поданы против рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на материалы дела.

В одном из исков мужчина, которому на момент инцидента было 10 лет, утверждает, что во время прослушивания в 2005 году рэпер напоил его газировкой с добавлением наркотиков и подверг сексуальному насилию. Комбс также пригрозил мальчику, что причинит его родителям серьезные увечья, если тот расскажет кому-нибудь о случившемся, говорится в иске.

Второй иск подал мужчина, которому в момент совершения против него противоправных действий было 17 лет. Он утверждает, что Комбс принуждал его к действиям сексуального характера в 2008 году во время прослушивания на телевизионное шоу Making the Band, продюсером которого был рэпер.

Адвокаты исполнителя опровергли утверждения, содержащиеся в исках.

"В суде восторжествует правда: мистер Комбс никогда не совершал сексуального насилия и не торговал людьми - ни мужчинами, ни женщинами, ни взрослыми, ни несовершеннолетними", - говорится в заявлении адвокатов, отправленном по электронной почте.

В сентябре P. Diddy был взят под стражу в суде Нью-Йорка после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. С 2023 года он несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. Наибольший резонанс возник после подачи в суд иска бывшей девушкой рэпера певицей Кассандрой Вентурой. Позднее она отозвала иск.