Рэперу Гуфу (Алексей Долматов) надели электронный браслет на ногу. Как сообщает Telegram-канал Mash, следователи сочли, что музыкант склонен к побегу.

Устройство будет следить за перемещениями Долматова. По информации канала, сейчас Гуф находится в реабилитационном центре, где хочет прийти в себя. Ранее он пожаловался родным на ломку и попросился в клинику.

При этом адвокат рэпера заявил РИА Новости, что браслет ему надели сразу после суда. По его словам, ему можно покидать Москву и Московскую область, а посещать запрещено лишь конкретную баню.

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Напомним, что Долматова доставили в полицию утром 23 октября в подмосковной Апрелевке после драки у бани, в которой рэпер отдыхал со знакомыми. По одной из версий, он отказался оплачивать счет, а когда его начали снимать — ударил мужчину и якобы отобрал у него телефон.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело о грабеже. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий.