Лолита выбила себе зуб микрофоном во время выступления

Певица Лолита Милявская выбила себе зуб микрофоном во время одного из выступлений.

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Артистка назвала ситуацию «профессиональной травмой».

— Это профессиональная травма, через это проходят абсолютно все, потому что ты варьируешь подачи микрофона, и зуб периодически трескается и в какой-то момент вылетает, — рассказала певица в своем Telegram-канале.

Концерт певицы Лолиты, который должен был пройти в ДК «Сатурн» в подмосковном Раменском, отменили. Отменить выступление артистки пришлось из-за «социальной напряженности».

Ранее Милявская рассказала, что чуть не погибла после концерта в заведении одного из поклонников. После выступления певица должна была отправиться на ужин со своей командой в ресторан одного из своих фанатов, однако там случился страшный пожар.

Милявская поделилась в своих социальных сетях отрывками из шоу «Прощай, легенда». В рамках этого проекта участник попадает в гроб и становится слушателем непростых шуток, обыгрывающих его жизнь в стиле прощальной речи на похоронах.

Также российская актриса Яна Поплавская осудила Милявскую за пропаганду творчества Алишера Моргенштерна* в России.

*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.