Лерчек пожаловалась на испытание тараканами на шоу «Звезды в джунглях»

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) пожаловалась на испытание насекомыми, которое она прошла на съемках шоу «Звезды в джунглях». Роликом с эмоциональным рассказом знаменитости поделилась участница проекта, модель Алана Мамаева во «ВКонтакте».

Лерчек проходила испытание, во время которого на нее высыпали крыс, тараканов, личинок, пауков и скорпионов. По словам блогера, несколько насекомых залезли ей под нижнее белье.

«Я орала и кричала, говорила о том, что у меня таракан в трусы залез. И что он там сидит, пока эти крысы бегают по мне и пауки. Я просто говорю: "Достаньте его, пожалуйста"», — сказала Чекалина со слезами на глазах.

Валерия добавила, что насекомые ее искусали и исцарапали, из-за чего она почувствовала себя униженной и изнасилованной. Она возмущена произошедшим и задалась вопросом, проверяет ли кто-то испытания перед реализацией.

Лерчек впервые высказалась о романе с Natan на телешоу и призналась, что чувствует к певцу сейчас

Напомним, что на шоу «Звезды в джунглях» Лерчек угодила в скандал — в Сеть попало видео, на котором она целуется с рэпером Натаном Мировым (Natan). Мужчина позднее признался, что изменял супруге с Чекалиной на съемках. Жена музыканта Анастасия Шевцова после этого заявила, что ушла от супруга, а желание расстаться у нее появилось еще до съемок.