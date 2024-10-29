INSTASAMKA и «Ленинград» выпустили тизер совместной песни «Хорошо»

Российская рэперша INSTASAMKA выложила в свой YouTube-канал сниппет грядущего фита с группой «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров. Выход песни, получившей название «Хорошо», ожидается 8 ноября.

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«У нас есть деньги», — поет INSTASAMKA в тизере.

С большой вероятностью грядущий трек будет посвящен темам материального достатка и успеха музыкантов. Такая концепция уже успела стать визитной карточкой певицы, выпустившей в 2022 году песню «ЗА ДЕНЬГИ ДА».

Артисты поделились сниппетом будущего проекта спустя несколько часов после того, как стало известно, что INSTASAMKA ведет переговоры с «Ленинградом», чтобы стать солисткой группы.