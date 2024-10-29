Джиган и Самойлова построят питомник для коз пенсионера из Бутово

Рэпер Джиган и его супруга, блогер Оксана Самойлова построят питомник для коз из Бутово, которых содержит 76-летний Валерий Аникеев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Аникеев рассказывал, что мечтал о собственной ферме и к пенсии смог обзавестись частным домом и 14 козами. Такое соседство не понравилось жителям большого жилого комплекса — через суд они обязали пожилого мужчину выстроить для своего стада загон и перестать выпускать животных гулять по району.

Аникеев выполнил предписание настолько, насколько ему позволила его пенсия. Накануне он пригласил к себе Джигана и его супругу, чтобы похвастаться своим небольшим ремонтом.

Самойлова в общении с представителями канала призналась, что они с мужем следили за историей пожилого мужчины, поскольку очень любят коз. Кроме того, с недавних пор у них тоже есть такой питомец. Блогер заявила, что они скоро навестят пенсионера и помогут решить проблемы с жильем для его животных. Отмечается, что Аникеев в ответ пообещал подарить звездной паре одну из своих коз.