Полиция в Москве составила протокол на рэпера-иноагента Noize MC за дискредитацию ВС РФ

Столичные полицейские обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ известного под псевдонимом Noize MC рэп-исполнителя Ивана Алексеева (признан в РФ иноагентом). Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, музыканту грозит административный штраф до 50 тыс. рублей.

"Сотрудники МВД России по Тверскому району Москвы составили в отношении Алексеева Ивана Александровича протокол по делу об административном правонарушении, обвинив рэпера в дискредитации российских вооруженных сил (ст. 20.3.3. КоАП РФ), - рассказал собеседник агентства. - Публичные действия рэпера-иноагента, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей".

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Минюст РФ 18 ноября 2022 года внес музыканта в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Noize MC с 2022 года проживает в Литве.